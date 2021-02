Betis : des clubs commencent à se manifester pour Nabil Fekir

La suite après cette publicité

Visiblement, ça commence à bouger autour de Nabil Fekir. Plus tôt dans la semaine, la presse andalouse commençait à évoquer un possible départ du joueur en fin de saison. Principalement, parce qu'il reste un joueur très bankable pour remplir les caisses en temps difficiles, sans pour autant être un joueur d'un niveau étincelant malgré un début d'année civile 2021 particulièrement bon. Estadio Deportivo expliquait que le joueur n'allait pas forcer pour partir, mais évoquait une attirance du Français pour la Bundesliga

La publication espagnole dévoilait que le joueur demandait cependant un salaire net de 6 millions à ses éventuels prétendants, plus de 2 millions que ses émoluments perçus aujourd'hui en Andalousie, ce qui complique forcément les choses. Estadio Deportivo dévoile de nouvelles informations ce samedi. On apprend notamment que de sacrées écuries sont venues aux nouvelles ces dernières semaines.

Des cadors européens sont sur le coup

Selon la publication, Valence, Naples et l'Atlético, en plus de plusieurs écuries de Chine et du Qatar, déjà intéressées par le passé, le sont toujours. Et deux cadors seraient venus aux nouvelles : l'Inter et le Real Madrid. Du côté de la capitale espagnole, l'ancien de l'OL serait vu comme le remplaçant parfait pour Isco, alors qu'à l'Inter, son profil de joueur créateur est très apprécié.

Reste maintenant à voir quelles seront les exigences du Betis pour le joueur qui avait coûté un montant légèrement inférieur aux 20 millions d'euros à l'été 2019. Une chose est sûre, si un départ vers les deux derniers clubs cités venait à se confirmer, on pourra dire que le pari Betis aura été plus que payant pour l'international tricolore.