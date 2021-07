Euro 2020 : le Lion Raheem Sterling fait rugir l'Angleterre

La suite après cette publicité

Nul n'est prophète en son pays. Ce proverbe colle inéluctablement à la peau de Raheem Sterling. Aussi talentueux qu'imprévisible sur le pré, l'ailier anglais cristallise l'attention dans le Royaume. Encensé parfois, souvent clivant, le cas de l'international britannique suscite de vifs débats en Angleterre. Sa décevante saison dernière sous le maillot de Manchester City l'atteste : le natif de Kingston possède une marge d'erreur réduite vis-à-vis de l'opinion publique anglaise.

L'Euro 2020 constituait donc une chance unique pour le principal protagoniste de remettre les pendules à l'heure. D'effectuer une petite mise au point auprès de ses nombreux détracteurs. Car sa présence dans le onze des Three Lions au début de la compétition face à la Croatie n'a pas franchement provoqué un réel engouement chez les fans anglais. Il faut dire ces derniers en pincent clairement pour les Foden, Mount, Grealish ou encore Saka.

Raheem Sterling lève rapidement les doutes à son sujet

Mais Sterling n'a pas gambergé et en a profité pour marquer les esprits en inscrivant le seul but anglais face aux Croates lors de l'entrée en lice des hommes de Gareth Southgate. Lancé, l'ancien joueur de Liverpool se muait une nouvelle fois en sauveur lors du dernier match du groupe D face à la République Tchèque. L'Angleterre validait ainsi son billet pour les huitièmes de finale et Raheem Sterling pouvait se targuer d'avoir marqué tous les buts de son équipe en phase de poules... Suffisant pour balayer d'un revers de main les doutes sur son influence en sélection.

Quand tout le monde voyait Harry Kane comme figure de proue de la sélection, Sterling lui volait la vedette... Jadis ballotté par les fans ou les médias, l'intéressé devenait incontournable, même si c'était déjà le cas aux yeux de ses partenaires. Le choc face à l'Allemagne à Wembley mardi dernier allait achever de convaincre les plus sceptiques sur le sujet... Tout le Royaume attendait depuis 1966 que les Three Lions terrassent les Allemands. Une attente palpable qui a manifestement galvanisé l'attaquant anglais.

Sterling met l'Angleterre à ses pieds

Très actif sur son côté gauche, son aisance technique ne s'est pas démentie. Très disponible pour ses partenaires, Sterling constitue une réelle menace pour les défenses adverses. Les hommes de Joachim Löw l'ont appris à leurs dépens... Même si ses fulgurances n'ont pas toutes été couronnées de succès, le champion d'Angleterre avec City reste le meilleur joueur anglais offensivement. Malgré un déchet certain sur ses centres, sa capacité à enchaîner les efforts à haute intensité reste exceptionnelle. Son but à un quart d'heure de la fin libère tout un peuple. Une occasion également pour le numéro dix anglais de réaliser une performance qui restera gravée dans le marbre.

En inscrivant son troisième but dans la compétition, Sterling est devenu le premier joueur à inscrire les trois premiers buts de son pays dans un grand tournoi depuis un certain Gary Lineker lors de la Coupe du monde 1986. « Raheem prouve à beaucoup de gens qu'ils ont tort », lâchait ainsi Declan Rice à l'issue de la rencontre face à l'Allemagne. Avec quinze buts marqués sur ses vingt dernières sélections, Raheem Sterling tutoie les sommets. L'histoire est en marche. Se poursuivra-t-elle jusqu'au 11 juillet prochain pour l'Angleterre ? Premier élément de réponse face à l'Ukraine en quarts de finale...