Angleterre - Allemagne : les notes du match

C'est un grand classique du football européen qui se jouait cet après-midi à Wembley. L'Angleterre défiait l'Allemagne, deux nations candidates au titre, ou du moins avec le potentiel pour aller loin dans ce tournoi. Pour ce duel, Gareth Southgate surprenait un peu tout le monde, avec une composition sans Phil Foden ni Mason Mount. Rice et Philipps composaient ainsi l'entrejeu, avec Saka, Kane et Sterling devant.

En face, Löw faisait plus classique, avec Havertz, Werner et Müller devant, alors que la révélation de l'Euro, Robin Gosens, était bien là en piston gauche. Les Allemands démarraient plutôt bien cette rencontre, mais très vite, les Three Lions commençaient à prendre le contrôle de la partie. Sterling (16e), puis Maguire (17e), venaient ainsi inquiéter la défense allemande, avant de récidiver un peu plus tard pour le Mancunien.

Müller manque la balle d'égalisation

Pas d'occasion franche, mais les locaux étaient plutôt bien dans leur match. Au retour des vestiaires, Havertz était cependant sur le point de trouver la faille avec un missile sorti d'une superbe claquette par Pickford (48e). Mais le chrono défilait, et les choses ne bougeaient pas vraiment, ni sur la pelouse ni au tableau d'affichage. Jusqu'à ce que Raheem Sterling n'en décide autrement. Sur une action qu'il avait lui-même enclenchée, le Citizen reprenait un centre de Shaw dans la surface, plaçant un bon plat du pied pour battre Neuer (1-0, 76e).

Derrière, Muller était à deux doigts d'égaliser, mais le Bavarois manquait son face à face avec Pickford (81e). Harry Kane lui, ne se manquait pas. Très critiqué par la presse locale, le buteur des Spurs concluait à merveille une belle contre-attaque britannique (2-0, 86e). Le but du break. Les Anglais affronteront donc le vainqueur du duel entre la Suède et l'Ukraine en quarts.

L'homme du match : Sterling (7) : l’attaquant de Manchester City a été assez remuant sur son couloir gauche. Il a multiplié les courses et n’a pas hésité à faire les efforts défensifs. Il a plusieurs fois prêté main forte à Shaw. Il a aussi apporté une variété au jeu des Anglais avec des appels en profondeur et n’a pas hésité à porter le ballon quand il le fallait. C’est l’attaquant anglais qui s’est le plus illustré avec notamment cette belle frappe (15e). L’une de ses percées aurait pu profiter à Kane. On aurait aimé le voir être plus juste dans le dernier geste parfois. Sa détermination aura été récompensée d’un but. Après une nouvelle percée, il trouvait un décalage et était à la retombée d’un centre pour l’ouverture du score (76e). Sa perte de balle aurait pu coûter très très cher à son équipe (81e).

Angleterre :

Pickford (6) : le gardien d’Everton n’aura presque rien eu à faire dans cette rencontre. Il a su être vigilant quand il le fallait notamment sur sa bonne sortie face à Werner (31e). Une parade qui lui a donné confiance pour la suite du match puisqu’il a souvent bien senti les coups sur les corners notamment. Il réalisait une parade monstrueuse devant Havertz au retour des vestiaires (48e).

Walker (6,5) : comme à son habitude, le polyvalent latéral anglais a performé dans son rôle. Positionné en tant que central d’une défense à trois, sa vitesse et son physique lui ont permis d’être presque infranchissable. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons et a surtout permis de couvrir tous les espaces laissés par Stones dans l’axe. Un match très sérieux de sa part.

Stones (5,5) : le défenseur de Manchester City a souvent souffert puisqu’il a plusieurs fois été pris de vitesse par Werner et Havertz. Au cœur de cette défense à trois, il avait ce rôle de guide et il l’a plutôt bien fait puisqu’on l’a vu replacer ses partenaires à nombreuses reprises. Dans l’impact physique, il a répondu présent et ça a suffi à bloquer Werner.

Maguire (5,5) : son physique et son bon placement lui ont permis de ne jamais être mis en difficulté dans les duels. Il a réalisé des interventions propres tout au long de la rencontre. Par contre, et sans surprise, son manque de vitesse lui a causé quelques soucis notamment dans son dos et entre lui et son piston gauche Luke Shaw.

Trippier (4) : positionné en tant que piston droit, le latéral de l’Atletico Madrid n’a pas su peser offensivement. Rares sont les fois où il a débordé et où il a livré un bon centre. Une déception surtout lorsque l’on connaît ses qualités de contre attaquant et surtout parce qu’il avait tout le luxe de prendre son couloir tant Kyle Walker qui le couvrait semblait intouchable.

Rice (5) : le milieu défensif de West Ham a été sérieux dans son travail défensif. Toujours bien placé, il a coupé plusieurs lignes de passe et a bien cadenassé Toni Kroos. Mais offensivement, dans ses relances, il a été assez maladroit par moments. Bien sûr, ce n’était pas son rôle de base, mais il est capable de mieux faire. Il a su couper des actions avec des fautes utiles par moment. Remplacé par Henderson à la 88e.

Phillips (5) : auteur d’un très bon début d’Euro, le milieu de Leeds a été moins intéressant offensivement. Malgré une grosse activité avec une large couverture du terrain à la récupération, il n’a pas été aussi bon dans le dernier geste que dernièrement. Dans ce 3-4-3 anglais, il avait ce rôle de premier relanceur et du milieu capable d’accompagner les actions, chose qu’il n’a pas trop fait.

Shaw (4) : comme son compère de l’autre côté du terrain, dans son rôle de piston gauche, le joueur de Manchester United devait avoir l’opportunité de prendre son couloir, de s’engouffrer dans les espaces, mais il n’en est rien. Il a été inoffensif et n’aura presque pas réussi à l’illustrer. Il a essayé d'accompagner les actions sans jamais vraiment y croire. Son seul centre aura été décisif pour Sterling (75e).

Saka (4) : après son bon match face à la République Tchèque, le jeune joueur d’Arsenal était aligné d’entrée en lieu et place de Phil Foden. Sur l’aile droite, Bukayo Saka n’a pas vraiment eu l’occasion de s’illustrer. Il a été cadenassé par Gosens. Il n’a pas été mauvais balle au pied, mais on attendait plus dans la construction offensive de sa part. Remplacé par Grealish à la 69e . Le milieu d'Aston Villa a débloqué le rencontre en étant avant dernier passeur sur le premier but anglais (76e), et passeur décisif sur le second (86e).

Kane (4,5): comme depuis le début de la compétition, le meilleur buteur et passeur de Premier League cette saison a été plutôt discret voir transparent. Et l’attaque des Three Lions a logiquement eu du mal. À la mi-temps, il n’avait touché que dix petits ballons. Trop peu pour pouvoir s’illustrer et peser sur la défense allemande comme il a l’habitude de le faire en Angleterre. Il a eu l’occasion d’ouvrir le score en reprenant miraculeusement un ballon de mal renvoyé, mais il se faisait prendre par Hummels. Même lorsqu’il a décroché, il n’a pas réussi à être efficace. Bien loin de ses standards. Il aura eu son déclic en marquant le deuxieme but anglais sur sa seule action du match (86e).

Allemand :