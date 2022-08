Le sublime premier but de William Saliba avec Arsenal en vidéo

William Saliba se souviendra longtemps de ce 20 août 2022. Ce jour restera comme celui où le défenseur central de 21 ans a ouvert son compteur but avec Arsenal. Alors que les Gunners menaient 2-0 au Vitality Stadium, dans le cadre de la 3ème journée de Premier League, l'ancien joueur de l'ASSE, de l'OGC Nice et de l'OM a choisi son moment pour briller offensivement.

Profitant d'une remise impeccable de Granit Xhaka, après une combinaison à deux sur un coup franc lointain excentré, William Saliba a envoyé une frappe chirurgicale en première intention et de son mauvais pied (le gauche) au fond des filets de Mark Travers. De quoi donner un avantage encore plus confortable à Arsenal, et ainsi célébrer comme il se doit ses débuts réussis en Angleterre.