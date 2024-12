Serie A : Côme s’offre Lecce pour terminer l’année en beauté

Duel de bas de tableau ce lundi en Serie A. Le promu Côme recevait Lecce pour le compte de la 18e journée. Une rencontre dominée par le club lombard qui a pu terminer l’année en beauté. Si Nico Paz manquait un penalty en première période (31e), le milieu argentin se faisait pardonner au retour des vestiaires. Bien servi par Patrick Cutrone, il débloquait la solution (1-0, 49e).

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 15 Côme 18 18 -10 4 6 8 20 30 16 Hellas 18 18 -18 6 0 12 24 42 17 Lecce 16 18 -20 4 4 10 11 31 18 Cagliari 14 18 -15 3 5 10 16 31 19 Venise 13 18 -14 3 4 11 17 31 20 Monza 10 18 -9 1 7 10 16 25 Voir le classement complet

Passeur, Patrick Cutrone pensait doubler la mise, mais son but était refusé pour une position de hors-jeu (56e). Pas de panique pour autant pour Côme qui se mettait à l’abri sur un but de Patrick Cutrone en fin de match (79e). Avec cette victoire 2-0, Côme grimpe à la 15e place et double son adversaire du soir.