Qualif. CdM 2022 : la rencontre Guinée-Maroc reportée

C'est désormais officiel. La FIFA a annoncé ce dimanche le report de la rencontre Guinée-Maroc, initialement prévu ce lundi, dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022. «La situation politique et sécuritaire actuelle en Guinée est assez instable et est suivie de près par la FIFA et la CAF. Afin d'assurer la sécurité de tous les joueurs et de protéger tous les officiels du match, la FIFA et la CAF ont décidé de reporter le match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 Guinée vs Maroc, qui devait avoir lieu à Conakry, en Guinée, le lundi 6 septembre», explique l'instance du football.

Une nouvelle date sera communiquée à une date ultérieure, ajoute la FIFA. La sélection marocaine est d'ailleurs toujours bloquée dans son hôtel, mais est en sécurité. «On est à l'hôtel, on entend des coups de feu à côté toute la journée. On attend la permission pour partir à l'aéroport, pour l'instant on est bloqués. Un avion nous attend, mais on n'a pas la permission de partir», avait raconté Vahid Halilhodzic, le sélectionneur de la sélection marocaine.