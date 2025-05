Xavi Hernandez croule sous les offres !

« Je recherche un projet passionnant, j’ai l’ambition de gagner des trophées. C’est l’objectif principal. J’écouterai les différentes offres ». En mars dernier, Xavi sortait du silence et dévoilait ses plans pour son avenir. Plutôt discret depuis son départ du FC Barcelone en fin de saison dernière, le milieu de terrain légendaire de l’écurie catalane et de la sélection espagnole prend son temps. Pas question pour lui de se précipiter dans son choix…

Et du choix, il en a justement. Ces derniers mois, il a été question de sacrées opportunités pour l’ancien numéro 8 de la Roja, à l’image de l’AC Milan et de Manchester United. Et ces derniers jours, de nouvelles propositions sont arrivées. Comme révélé par différents médias plus tôt ce week-end, Al-Hilal, en Arabie saoudite, fait du Barcelonais un des principaux candidats pour remplacer Jorge Jesus sur son banc de touche.

Des offres juteuses

Relevo indique ce dimanche que Xavi a reçu trois autres offres récemment. La première, venant de la sélection du Qatar, à qui il a déjà dit non. Il a aussi refusé Al-Sadd, club où il avait pris sa retraite en tant que joueur et où il avait démarré son aventure de coach, refusant donc de rentrer "à la maison". Et ce n’est pas tout, puisqu’Al-Ahli Sports Club (Qatar) souhaite aussi l’enrôler.

L’écurie de Qatar Stars League, qui compte notamment Julian Draxler dans son effectif et qui est actuellement quatrième au classement du championnat national, souhaite ainsi lancer un nouveau cycle. Xavi Hernandez est également sur les tablettes du Bayer Leverkusen, qui va devoir se trouver un entraîneur avec le départ à venir de Xabi Alonso, promis au Real Madrid. Autant dire qu’on risque de retrouver très rapidement l’ancien milieu de terrain sur un banc de touche.