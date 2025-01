PSG : Kang-in Lee n’est pas rassasié suite au succès face à l’ASSE

Après la victoire contre l’ASSE (2-1) au Parc des Princes, Kang-in Lee a tenu à revenir sur cette rencontre. Alors que tout avait bien commencé pour les troupes de Luis Enrique, les Verts ont réussi à réduire le score en seconde période et les Parisiens se sont légèrement fait peur… encore. Un axe de progression donc selon l’international sud-coréen :

«En fin de compte, face à cette adversaire qui est une bonne équipe, on menait, on a fini à 2-1, on peut faire des choses mieux mais l’équipe reste forte défensivement. On est très content de la victoire. Comme le dit le coach, on doit continuer à améliorer les choses, offensivement et défensivement et dans la zone de finition. C’est ça le plus important : être décisif. Je crois que cette victoire à la maison pour commencer l’année est très importante et j’espère qu’on va continuer comme ça»