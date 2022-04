Barça : Ronald Araújo justifie sa prolongation

Lors d’un entretien avec ESPN, le défenseur central du FC Barcelone Ronald Araujo est revenu sur sa prolongation signée avec le club catalan cette semaine. L’Uruguayen de 23 ans a prolongé avec les Blaugranas jusqu’en 2026, malgré de belles offres venant de Premier League. Le défenseur de la Celeste a expliqué ne jamais avoir douté et qu’il a toujours eu envie de rester en Catalogne pour s’inscrire dans le nouveau projet du Barça.

La suite après cette publicité

« Je suis vraiment heureux et je suis convaincu que rester est la bonne décision car il y a de belles années devant le club. J’ai toujours été certain de vouloir rester. Il y avait de grosses offres de l'étranger, mais je suis heureux à Barcelone. Ma famille adore ça ici et les fans et mes coéquipiers m'ont toujours fait sentir chez moi. Je suis reconnaissant des efforts déployés par le club. L'intérêt pour la Premier League ne m'a pas du tout distrait. J'étais convaincu de ce que je voulais. C'est vrai que l'argent est un facteur, mais pour moi ce n'est pas la chose la plus importante. Je suis heureux à Barcelone. L'idée est d'être ici pendant de nombreuses années. Je suis convaincu qu'avec l'équipe et le projet que nous construisons, nous allons réaliser beaucoup de choses à l'avenir », a expliqué Araújo qui a disputé 39 matches avec les Blaugranas cette saison et inscrit quatre buts.