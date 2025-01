Talisca rebondit à Fenerbahçe

C’était attendu, c’est désormais officiel. Après trois saisons et demie avec Al-Nassr dont il était l’un des joueurs phares, l’attaquant brésilien Talisca retourne en Europe. En effet, le joueur de 30 ans vient de s’engager avec le club turc de Fenerbahçe où il retrouvera sur le banc José Mourinho. C’est un retour à Istanbul pour Talisca qui avait porté entre 2016 et 2018 le maillot de Besiktas.

«Bienvenue dans votre nouvelle maison, Talisca. Notre club a signé un contrat d’un an et demi avec le footballeur vedette Anderson Talisca. Il accueille Talisca dans sa nouvelle maison. Nous vous souhaitons une belle carrière couronnée de championnats sous nos maillots Jaune et Bleu Marine», peut-on lire dans un communiqué.