Le très joli geste de l'ancien Lyonnais Fred

Titulaire à la pointe de l'attaque du Brésil lors de la Coupe du monde 2014, Fred (36 ans) a aussi évolué à l'Olympique Lyonnais entre 2005 et 2009. Important avec les Gones lors de ses deux premières saisons, il avait ensuite peu à peu perdu sa place, ce qui a bénéficié à Karim Benzema. Ensuite il a fait son retour au Brésil à Fluminense avec qui il a retrouvé son meilleur niveau. De retour avec le club de Rio de Janeiro après des expériences à l'Atlético Mineiro et Cruzeiro, il vient de se lancer un défi fou.

La suite après cette publicité

Voulant venir en aide aux populations pauvres du Brésil et notamment celles qui subissent de plein fouet la pandémie de coronavirus, l'attaquant brésilien a décidé de se lancer dans un road-trip en vélo de 600km. Ainsi, il est parti de Belo Horizonte ce lundi afin de rallier le centre d'entraînement de Fluminense. Evitant les grands axes, il espère boucler son périple en cinq jours et entend offrir à près de 4000 familles pauvres des produits de première nécessité et de la nourriture. Un beau geste de la part du vainqueur de la Coupe des Confédérations 2013.