OL : Pierre Sage répond à la sortie acide de Rayan Cherki

Dimanche soir, Rayan Cherki a tapé du poing sur la table après la défaite 3 à 2 de l’Olympique Lyonnais face à l’Olympique de Marseille. Entré en jeu, le Français, qui a récemment prolongé chez les Gones, avait égalisé pour les siens avant qu’ils n’encaissent un troisième but synonyme de défaite. Très remonté, le joueur né en 2003 avait parlé de "honte" et utilisé des mots forts. Ce mercredi, son entraîneur, Pierre Sage, a été questionné au sujet de cette sortie médiatique remarquée.

«Oui, c’est une vraie option (d’associer Cherki à Lacazette, ndlr). C’est une association qui marche bien en plus. C’est un sujet de réflexion. Concernant sa sortie d’après-match, je pense que tu ne réponds pas la même chose 5-10 minutes après la rencontre et une heure après. À ce moment-là, il y avait beaucoup de frustration. Il avait égalisé et on a repris un but derrière. Donc ça lui enlève ce rôle qu’il aurait pu avoir. Ce qui m’importe, c’est le contexte sur le terrain et en séance. Les sorties médiatiques, je les commente, mais ça n’en fait pas un bon ou un mauvais joueur de foot.» Le message est bien passé…