Peter Bosz détaille sa gestion de Corentin Tolisso

De retour à Lyon cet été, Corentin Tolisso a dû patienter avant de jouer ses premières minutes, lui qui a eu quelques pépins physiques. Entré en jeu face à Ajaccio vendredi dernier, le champion du monde 2018 a convaincu Peter Bosz, qui veut prendre son temps avec lui.

La suite après cette publicité

« Il n'a pas beaucoup joué avec nous et même à l'entraînement. Je suis prudent avec lui. Je ne veux pas qu'il se blesse. Son entrée contre Ajaccio s'est bien passée. On a tout de suite vu l'expérience et les qualités qu'il a. Il avance bien. C'est aussi à moi de gérer son temps de jeu. Il veut toujours donner le maximum pour l'équipe, c'est une superbe qualité. On doit gérer tout ça ensemble. » Le Néerlandais compte sur le milieu, qui veut jouer et retrouver une place chez les Bleus.