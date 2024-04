Lens : Mike Mode a quitté le club, Loïc Désiré contacté

Du côté du RC Lens, les dernières heures ont été agitées en interne. En cause, l’arrivée de Mike Mode en tant que responsable de recrutement. Arrivé fin mars, Mike Mode a quitté son tout nouveau poste. Contacté par nos soins, le jeune homme de 25 ans n’a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Lens avait étudié d’autres profils entre temps.

Ces dernières heures, le nom de Loïc Désiré revient avec insistance. Il occupe actuellement le poste de responsable de recrutement de Strasbourg. Il y a quelques semaines, il avait été reçu par la direction lensoise pour un entretien. Finalement, le club Sang et Or avait privilégié la piste menant à Mode, fort de ses compétences (également polyglotte) et sa vision du côté de Séville. Mais avec ce nouveau rebondissement, le RC Lens pourrait être tenté de réactiver la piste menant à Loïc Désiré qui intéresse aussi un autre club de Ligue 1.