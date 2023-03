Barça : Gerard Piqué remplit le Camp Nou grâce à la Kings League

La suite après cette publicité

Gerard Piqué fait son retour au Camp Nou. Pas en tant qu’ancien joueur du FC Barcelone, dont il a défendu les couleurs entre 2008 et 2022, mais plutôt en tant que président de la Kings League, championnat de football à 7 qu’il a créé en 2022 avec des anciens joueurs (Casillas, Agüero, Ibai Gómez…) et streameurs diffusé sur les réseaux sociaux. En effet, l’antre catalan accueille le Final Four du tournoi ce dimanche, et ce dans un stade plein. Joan Laporta, président du Barça, sera présent à ses côtés en tribunes pour assister à la fin de la première saison.

En effet, plus de 91.000 personnes sont attendues au Spotify Camp Nou pour les demi-finales et finale de la compétition, une capacité réduite de quelques milliers de places afin de permettre l’installation d’un écran géant, comme le précise le Mundo Deportivo. Ce dernier ajoute que le dispositif de sécurité sera similaire à la réception d’un Clasico au Spotify Camp Nou, confirmant ainsi le succès de la KL de l’autre côté des Pyrénées. En plus des matches, un show musical et des invités surprises sont attendus dans le stade barcelonais, tandis que les présidents des clubs pourraient même atterrir en hélicoptère sur la pelouse.

