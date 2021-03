OL - Stade Rennais : les compositions sont là

La suite après cette publicité

Pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais joue un match crucial dans la course au titre face au Stade Rennais. Pour cela, Rudi Garcia organise son équipe en 4-3-3 avec Anthony Lopes comme dernier rempart derrière Léo Dubois, Marcelo Guedes, Jason Denayer et Mattia De Sciglio. Aligné en sentinelle, Thiago Mendes est accompagné par Bruno Guimaraes et Maxence Caqueret. Enfin, Islam Slimani, Memphis Depay et Karl Toko Ekambi forment le trio d'attaque.

De son côté, le Stade Rennais s'articule en 4-3-3 avec Alfred Gomis dans les buts. Devant lui, Hamari Traoré, Gerzino Nyamsi, Nayef Aguerd et Adrien Truffert prennent place. Le milieu est constitué de Jonas Martin, Steven Nzonzi et Clément Grenier tandis que Jérémy Doku et Martin Terrier prennent les couloirs. Sehrou Guirassy se retrouve seul en pointe de l'attaque bretonne.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio - Guimaraes, Mendes, Caqueret - Slimani, Depay, Toko Ekambi

Stade Rennais : Gomis - Traoré, Nyamsi, Aguerd, Truffert - Martin, Nzonzi, Grenier - Doku, Guirassy, Terrier