OL : Vercoutre revient sur l'incroyable clash entre Ben Arfa et Squillaci

Le 7 novembre dernier, après la déroute subie sur le terrain du Stade Rennais (4-1), le vestiaire de l'Olympique Lyonnais assistait a un accrochage entre Jérôme Boateng et Rayan Cherki. La raison ? L’Allemand n’aurait pas franchement apprécié la réaction de son jeune coéquipier, à qui il avait reproché d’avoir raté un petit pont en fin de match : «pour qui tu te prends ? Tu as 18 ans, tu n'as rien fait ! Tu dois me respecter !», aurait ainsi lancé Boateng. Une scène inédite mais déjà vécue à l'OL dans des proportions, certes, incomparables. Ainsi, dans un entretien publié, ce dimanche, par L'Equipe, Rémy Vercoutre est revenu sur un énorme clash ayant opposé en 2008 Sébastien Squillaci à Hatem Ben Arfa.

En mars 2008, lors d'un entrainement, le jeune Ben Arfa, alors âgé de 21 ans, s’était permis d’insulter Sébastien Squillaci après lui avoir passé un petit pont. Une attitude que l'ancien Monégasque n'avait pas accepté demandant à Ben Arfa, à l'issue de la séance, de lui répéter ce qu'il avait dit. Chose faite par l'ex-joueur du Paris Saint-Germain déclenchant alors une bagarre entre les deux hommes. Présent ce jour-là, Rémy Vercoutre raconte : «j'ai vu Hatem Ben Arfa manquer de respect à Toto Squillaci en lui parlant très mal», s’est ainsi souvenu l’ancien gardien de l’OL. «Toto est rentré au vestiaire très fâché, il a pris son téléphone pour discuter avec son frère, essayer de se calmer. Hatem a débarqué et remis deux sous dans la musique ! Et là, Toto a mis Hatem dans le placard. Il l'a fendu en deux, comme il faut. C'était violent.» Ambiance.