OL : quand Jérôme Boateng allume Rayan Cherki

Le 7 novembre dernier, l'Olympique Lyonnais sombrait totalement face au Stade Rennais (1-4) à l'occasion de la treizième journée de Ligue 1. Une soirée cauchemardesque où les Rhodaniens n'ont jamais pu exister dans le jeu et se sont fait punir par des Rennais séduisants et réalistes devant le but adverse, de quoi attiser les plus vives tensions à l'issue de la rencontre... Et selon les informations du quotidien L'Equipe, Rayan Cherki en a fait les frais. Ainsi, quelques minutes après la fin du match, la jeune pépite lyonnaise (18 ans) s'est accrochée avec l'expérimenté Jérôme Boateng (33 ans). Devant l’ensemble des joueurs, mais aussi Peter Bosz, Juninho et Jean-Michel Aulas, le ton entre les deux hommes est alors monté...

La raison ? L’Allemand n’aurait pas franchement apprécié la réaction de son jeune coéquipier, à qui il avait reproché d’avoir raté un petit pont en fin de match. «Pour qui tu te prends ? Tu as 18 ans, tu n'as rien fait ! Tu dois me respecter !», aurait ainsi lancé Boateng à Cherki. Une altercation au sein du vestiaire lyonnais qui faisait d'ailleurs suite à une nervosité palpable sur le terrain. Agacé de voir son équipe prendre l’eau de toute part face à des Bretons survoltés, l'ancien défenseur du Bayern Munich avait alors passé ses nerfs sur Léo Dubois et la scène n'avait pas manqué de faire réagir. Entre la débâcle vécue à Rennes juste avant la trêve internationale et les récentes annonces de Juninho quant à son avenir, l'OL traverse donc une zone de turbulences. Pour en sortir et se donner de l'air, le choc de la 14e journée de Ligue face à l'OM (dimanche, 20h45) s'annonce d'ores et déjà essentiel pour les Gones.

