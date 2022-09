Tottenham-OM : Joey Barton présent dans le parcage visiteur

C'est une information du groupe de supporters United Kingdom of Marseille. L'ancien (rugueux) milieu de terrain de l'Olympique de Marseille (entre 2012 et 2013), Joey Barton (40 ans) devrait être avec son fils Cassius et les supporters olympiens, en tribune, au Tottenham Hotspur Stadium ce mercredi soir à 21h. Ce genre de soutien devrait donner de la force aux joueurs marseillais présents sur la pelouse. Un fait plutôt rare pour être souligné dans le monde du football.

Ce sera sa deuxième fois, puisqu'en novembre 2013, il a déjà assisté à un match avec les fans de l'OM, à l'Emirates Stadium contre Arsenal (défaite 2-0 en C1). Joey Barton s'est fendu d'un tweet par la suite « J'ai adoré la première mi-temps avec les fans de Marseille. Merci aux South Winners 1987. Ça fait plaisir de tous vous voir » Reste à connaître sa réaction après la rencontre, à Londres.