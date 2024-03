Racisme : le nouveau coup de gueule de Vinicius Junior

Ce duel entre l’Atlético et l’Inter, conclu sur une victoire des Madrilènes aux tirs au but, a été un joli spectacle. Seulement, cette belle rencontre a été entachée par de nouveaux chants racistes. Avant le coup d’envoi de la partie, aux abords du Metropolitano, certains supporters ont ainsi lancé un chant dans lequel on pouvait entendre « alé alé alé, Vinicius chimpanzé ».

De nouveaux incidents lamentables auxquels le joueur brésilien a tenu à répondre sur son compte X (anciennement Twitter ) : « j’espère que vous avez pensé à leur punition », a-t-il expliqué, mentionnant l’UEFA, avant d’ajouter : « c’est une triste réalité qui arrive même dans les matchs où je ne suis pas présent ! ». On espère que des sanctions tomberont.