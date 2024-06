C’était pressenti, c’est désormais officiel. Luka Elsner est le nouvel entraîneur du Stade de Reims comme nous vous le révélions dernièrement. Après un passage remarqué du côté du Havre où il aura permis aux Ciel et Marine de retrouver la Ligue 1 puis de se maintenir dans l’élite du football français, le technicien slovène de 41 ans a finalement décidé de rejoindre le club champenois et ainsi relever un nouveau challenge.

En quête d’un nouveau coach depuis le départ de Will Still, les dirigeants rémois ont donc décidé de miser sur un jeune profil, auteur de deux dernières saisons très convaincantes sur le banc havrais. Nommé aux trophées UNFP pour le titre de meilleur entraîneur de la saison 2023-2024, le natif de Ljubljana va donc tenter de relever une formation rémoise en perte de vitesse ces derniers mois.

Elsner s’offre un nouveau défi !

Passé par Amiens, le KV Kortrijk ou encore le Standard de Liège, Luka Elsner restera comme l’une des révélations de l’exercice précédent. À la tête de l’effectif havrais et malgré un budget limité, il avait en effet fait toutes ses preuves au plus haut niveau. Convoité par différentes écuries au cours des dernières semaines, le Slovène a donc finalement opté pour le projet rémois.

Dans la Marne, l’ancien architecte des Hacmens - réputé pour sa science tactique et sa rigueur - aura la lourde tâche de redonner des couleurs au collectif rémois, globalement décevant lors de la saison passée. Avec un groupe mêlant jeunes talents et profils expérimentés, Elsner - qui devrait également pouvoir compter sur des ressources financières plus grandes - aura quoi qu’il en soit de nombreux arguments pour permettre aux pensionnaires du stade Auguste-Delaune de s’enflammer à nouveau.