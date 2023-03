Ligue 1 : Toulouse-LOSC interrompu par la grêle

Cette 28e journée de Ligue 1 se poursuit avec la rencontre entre Toulouse et le LOSC. Après 26 minutes de jeu et alors que le score est toujours de 0-0, le match a dû être interrompu à cause de la grêle.

Un orage de grêlons est tombé d’un seul coup sur la pelouse du Stadium Municipal, obligeant l’arbitre à stopper net les débats, le temps que le ciel redevienne un peu plus calme.

