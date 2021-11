OM : Cengiz Ünder toujours incertain pour le match à Lyon

En clôture de la 14e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille va se rendre au Groupama Stadium dimanche (20h45) pour y affronter l'Olympique Lyonnais pour un Olympico très attendu. Mais Jorge Sampaoli pourrait ne pas avoir tous ses cadres à disposition. Alors que Leonardo Balerdi est lui suspendu, Cengiz Ünder est encore très incertain pour ce match après s'être blessé avec la sélection turque.

«Il est en phase de récupération après sa blessure. On s'attendait à ce qu'il revienne un peu plus vite au top de sa forme. Il a toujours cette petite gêne, donc on va voir si on peut l'avoir contre Lyon ce week-end ou jeudi prochain (match contre Galatasaray en Turquie, NDLR)», a expliqué le coach Jorge Sampaoli en conférence de presse ce vendredi.

