Nîmes : des Ultras agressés et traînés au sol à Châteauroux

Ce vendredi soir, la 17e journée de National 1 a été animée par la rencontre entre le Nîmes Olympique et Châteauroux, respectivement avant-derniers et derniers du Championnat. Le Nîmes Olympique a enchaîné un septième match sans victoire et est assuré de terminer la journée dans la zone rouge (2-3). Mais cette soirée a surtout été marquée par une violente attaque dans le parcage des Crocodiles.

En effet, les Gladiators, qui étaient une quinzaine en parcage visiteurs, ont été attaqués dans la tribune. Selon Objectif-Gard, il s’agirait d’un groupe d’Ultras de Montpellier à l’origine de l’incident. Selon des images amateurs, plusieurs personnes se sont introduites dans le parcage et ont agressé les Ultras du club olympique, laissant même certains d’entre eux au sol. Une scène effroyable.