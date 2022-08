Neto quitte le Barça pour Bournemouth

L'opération dégraissage continue au FC Barcelone : après s'être débarrassé de pas moins de 8 joueurs durant ce mercato estival entre les ventes (Coutinho), les prêts (Trincao, Lenglet) ou les départs libres (Dani Alves, Puig, Mingueza), le club catalan s'est mis d'accord avec Bournemouth, promu en Premier League cette saison, pour le transfert libre de son gardien de but brésilien Neto, qui n'aura disputé que 21 rencontres (7 clean-sheets) depuis son arrivée en Catalogne à l'été 2019.

La suite après cette publicité

«L'AFC Bournemouth a finalisé la signature du gardien de but Neto en provenance de Barcelone. L'expérimenté Brésilien, qui a eu 33 ans le mois dernier, a rejoint les Cherries sur un transfert gratuit après avoir accepté un contrat de 12 mois. Il devient la quatrième recrue estivale du club après les arrivées de Joe Rothwell, Ryan Fredericks et Marcus Tavernier. L'arrivée de Neto intervient également quelques jours après que le club ait annoncé des prolongations de contrat pour les joueurs clés Dominic Solanke et Lewis Cook», peut-on lire dans le communiqué des Cherries.