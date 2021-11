PSG : Leonardo sort du silence face à la rumeur Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Comme toujours, l'actualité du PSG est chargée en ce moment. Après la défaite face à Manchester City en milieu de semaine en Ligue des Champions, on mesure l'écart qu'il reste à l'actuel leader de la Ligue 1 contre les ogres européens. Les Parisiens ont été balayés dans le jeu, malgré un résultat pas si lourd que cela au final (défaite 2-1). Après presqu'un an à la tête du club, Mauricio Pochettino connaît les pires difficultés pour donner une identité de jeu à son équipe.

Cette contre-performance se télescope avec une autre information : l'avenir du technicien argentin. Ce dernier est dans le viseur de Manchester United pour prendre la suite d'Ole Gunnar Solskjaer, démis de ses fonctions le week-end dernier après une défaite contre Watford (4-1). Problème, même si, comme nous vous en informions, des contacts ont été noués entre les Red Devils et l'entourage de Pochettino, l'ex-coach de Tottenham est sous contrat jusqu'en 2023 et ne semble pas prêt à quitter le navire en route. Ralf Rangnick devrait même prendre la tête de MU comme entraîneur intérimaire.

Leonardo dément

Si un départ en cours de saison ne semble pas d'actualité, les prochains résultats et le jeu développé par le PSG seront les seuls facteurs de décision. La direction a d'ailleurs préparé ses arrières en prenant la température du côté de Zinedine Zidane. Malgré les origines marseillaises de l'ancien entraîneur à succès du Real Madrid, l'idée d'associer un technicien français dotée d'une aura internationale au club de la capitale séduit. Seulement, ZZ préfère temporiser et ne semble pas complètement prêt à travailler avec Leonardo notamment.

D'ailleurs, le directeur sportif du PSG est sorti du silence ce vendredi face aux rumeurs persistantes de ces derniers jours. «On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinedine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu», a affirmé le Brésilien à l'AFP. Un démenti officiel qui met fin pour le moment aux rumeurs...