Le PSG a déjà rencontré Zinedine Zidane début novembre

La suite après cette publicité

Largement en tête de Ligue 1 avec onze points d'avance sur l'OGC Nice, le Paris Saint-Germain s'est également qualifié pour la phase finale de Ligue des Champions mercredi soir malgré sa défaite à l'Etihad Stadium contre Manchester City (1-2). Les objectifs sont donc atteints pour le moment dans la capitale mais c'est tout. Car dans le jeu, les Parisiens ne convainquent pas, et c'est un problème. Du coup, l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino ne semble pas assis confortablement dans son siège, et des rumeurs l'envoyaient même à Manchester United il y a quelques jours pour succéder à Ole Gunnar Solskjær.

Un sujet que l'ancien manager de Tottenham préfère éviter. «Les joueurs connaissent bien notre situation. Ils connaissent également la leur. On vit dans un milieu avec de nombreuses rumeurs. Elles sont parfois positives et d’autres fois négatives. Toujours est-il que je ne veux pas parler de ces rumeurs», avait-il expliqué en conférence de presse mercredi soir. Oui mais voilà, de son côté, le PSG a déjà passé la vitesse supérieure dans sa recherche d'un autre entraîneur, et un nom ressort avec insistance : Zinedine Zidane. Ces derniers jours, les médias français et espagnols ne parlent que de ça, et le champion du Monde 1998 est au cœur des discussions des dirigeants parisiens, qui n'ont pas perdu de temps.

Une réunion à la Toussaint

D'après les informations du Parisien, les vice-champions de France sont bel et bien en négociations avancées avec l'ancien entraîneur du Real Madrid, sans poste depuis juin dernier. Mais Nasser al-Khelaïfi, Leonardo et les équipes parisiennes ont fait plus que discuter. Le quotidien régional rapporte que certains dirigeants du PSG, dont le directeur sportif brésilien et le directeur général Jean-Claude Blanc, ont eu une réunion avec Zinedine Zidane début novembre, lors de la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. Une information qui rejoint indirectement celle que nous vous dévoilions en exclusivité fin octobre sur le fait que ZZ était prêt à écouter le club parisien.

Reste désormais à savoir si l'ancien international français va débarquer sur le banc du Paris Saint-Germain en cours de saison ou dans quelques mois, après l'exercice 2021-2022, en sachant que le présence de Leonardo pourrait être un problème selon nos informations. Tout devrait dépendre de l'avenir de Mauricio Pochettino qui, toujours selon nos confrères, n'a toujours pas convaincu tout le monde à Paris, et ce même dans le vestiaire. Les prochaines semaines pourraient alors être décisives, surtout quand on sait que Thomas Tuchel avait été viré juste avant les fêtes de fin d'année fin 2020...