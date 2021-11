PSG : Mauricio Pochettino ne veut pas entendre parler des rumeurs l'envoyant à Manchester United

La suite après cette publicité

Entre deux matches de Ligue 1, le Paris Saint-Germain espérait certainement se rapprocher de la première place du groupe A en Ligue des Champions. Mais son déplacement à l'Etihad Stadium ce mercredi soir, dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de C1, ne s'est pas passé comme prévu. Malmenés par des Citizens toujours aussi joueurs, les Parisiens, qui menaient pourtant après l'ouverture du score de Kylian Mbappé, ont été renversés et se sont finalement inclinés (1-2). Une soirée compliquée pour le club de la capitale, qui terminera deuxième de son groupe mais verra donc les huitièmes de finale. Et peut-être qu'un petit évènement a perturbé la préparation parisienne.

Depuis le départ d'Ole Gunnar Solskjær de Manchester United, les rumeurs concernant le nom de son remplaçant se multiplient et Mauricio Pochettino a récemment fait la Une des sites français ou anglais à ce sujet. Mardi, avant le déplacement en Angleterre, le technicien argentin avait d'ailleurs déjà évoqué le sujet : «le PSG est un grand club et je respecte beaucoup cela. Je me concentre sur ça. Je ne vais pas faire l’erreur de me prononcer là dessus, car vous savez que tout ce que je vais dire ou ne pas dire va être interprété.» Après la défaite à Manchester, l'ancien coach de Tottenham a donc bien évidemment eu le droit à une question sur son avenir, pour savoir si les rumeurs perturbaient son équipe. Et une nouvelle fois, il a été direct.

Herrera assure que le vestiaire s'en fiche

«Les joueurs connaissent bien notre situation. Ils connaissent également la leur. On vit dans un milieu avec de nombreuses rumeurs. Elles sont parfois positives et d’autres fois négatives. Toujours est-il que je ne veux pas parler de ces rumeurs», a envoyé Mauricio Pochettino depuis la salle de conférence de presse de l'Etihad Stadium. Les rumeurs l'envoyant à MU n'ont donc pas embêté son équipe qui s'est inclinée. Et ça, le milieu de terrain du PSG Ander Herrera l'a rapidement confirmé en zone mixte.

«Depuis le premier jour où je suis venu ici, j'ai entendu beaucoup de rumeurs sur les joueurs ou les coachs et c'est ça quand tu as les meilleurs. Tout le monde aime parler de nous mais on n'y tient pas compte dans le vestiaire. On sait que le coach est concentré sur l'équipe», a déclaré l'Espagnol de 32 ans. Pas de place pour les rumeurs au Paris Saint-Germain donc, surtout quand on sait qu'un déplacement important et compliqué à Saint-Etienne arrive vite en Ligue 1 (dimanche, 13h).