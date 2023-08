PSG : la mise au point de Luis Enrique sur la fin de mercato !

La suite après cette publicité

Le champion de France en titre face à son dauphin la saison passée. Voici l’un des rendez-vous majeurs de cette troisième journée de Ligue 1. Samedi soir (21h), au Parc des Princes, le PSG accueille, en effet, le RC Lens avec la ferme intention de s’imposer pour ainsi oublier ses deux premières sorties, ponctuées d’un match nul. Opposés à des Sang et Or, également à la peine en ce début de saison, les Parisiens s’attendent à une très grosse confrontation, en témoignent les propos de Luis Enrique, présent en conférence de presse.

Silence radio concernant les arrivées !

«Lens n’a pas très bien commencé sa saison mais c’est une des meilleures équipes de L1, j’aime bien leur entraîneur et leur façon de travailler, ils défendent bien, attaquent bien, je considère ce match comme une rencontre de Ligue des Champions», assurait ainsi l’ancien sélectionneur de la Roja. Très vite, ce dernier a, cependant, dû répondre à un dossier tout aussi brûlant : le mercato estival. Alors que le marché des transferts refermera ses portes dans une semaine, le nouvel architecte du PSG n’a pas échappé aux questions que ce soit dans le sens des arrivées, comme des départs.

Calme et pas forcément le plus prolixe, Luis Enrique a, tout d’abord, tenu à botter en touche concernant les dossiers Randal Kolo Muani et Bradley Barcola, deux profils ciblés par le club de la capitale. «Je n’ai pas l’habitude de parler des joueurs qui ne sont pas les miens», a ainsi lancé l’ancien coach du FC Barcelone avant de revenir sur sa complicité avec Luis Campos : «on passe beaucoup de temps ensemble, je suis enchanté de cette rencontre car c’est l’un des meilleurs dans son secteur, je discute beaucoup avec lui de l’effectif et des options possibles». Parmi ces possibles options, de nombreuses rumeurs ont d’ailleurs vu le jour, indiquant la possible arrivée d’un milieu créatif pour renforcer l’entrejeu parisien.

Luis Enrique envoie un message fort à Verratti

Relancé sur cet éventuel manque, l’Espagnol de 53 ans a, cette fois-ci, assuré qu’il était satisfait des profils actuellement à sa disposition. «Je pense que nous avons d’excellents milieux. Je suis heureux avec les options que j’ai. On a un effectif jeune, mais je vois de la créativité, du travail et de la fantaisie, et ce, à tous les postes, que ce soit en attaque, au milieu ou en défense». Peu bavard en ce qui concerne les possibles arrivées dans la capitale d’ici la fin du mercato, Luis Enrique s’est également montré peu tranché concernant l’avenir d’un certain Marco Verratti.

Annoncé dans le viseur de l’Arabie saoudite et d’Al-Ahli ces dernières semaines, le milieu de terrain italien reste, aujourd’hui, un joueur du PSG. Si L’Equipe révélait d’ailleurs que son départ pourrait finalement être avorté, son entraîneur a lui répété tout le bien qu’il pensait de l’international italien (55 sélections, 3 buts) : «il travaille toujours avec l’équipe. Il s’entraîne normalement. Je vous ai dit que j’aime garder les discussions privées mais je vous avais aussi dit que vous verrez sur le terrain ce que je pense. Pour moi, le travail avec Marco est merveilleux, je lui donne 10/10, il a un excellent comportement aussi». Que ce soit pour Marco Verratti, Randal Kolo Muani ou encore Bradley Barcola, une chose est sûre, la fin de mercato du PSG s’annonce mouvementée.