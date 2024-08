Manchester City met un coup de pression à Pep Guardiola

Pep Guardiola est en train d’écrire la plus belle page de l’histoire de Manchester City. Depuis l’arrivée de l’ancien joueur du Barça sur son banc, le club mancunien a tout gagné, exerçant une domination incroyable sur la scène nationale, et ayant enfin remporté cette Ligue des Champions tant attendue. Six titres de Premier League et une coupe aux grandes oreilles soulevés depuis 2016, faisant passer les Cityzens dans une autre dimension. Le tout, en pratiquant un jeu offensif salué par tous les observateurs et les fans de football.

La suite après cette publicité

Le club est d’ailleurs régulièrement cité en modèle de gestion, et n’a que le Real Madrid comme rival à sa hauteur aujourd’hui. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et les Skyblues risquent de le découvrir assez vite. Effectivement, l’entraîneur catalan arrive en fin de contrat l’an prochain et il ne semble pas pressé de prolonger. L’hypothèse d’un départ est même la plus probable actuellement.

À lire

Premier League : Manchester City s’offre Chelsea dans le premier choc de la saison

City veut une réponse

Sky Sports dévoile de nouveaux éléments sur ce dossier. On apprend notamment que le Catalan a envie de prendre une sélection nationale, avec le Brésil et l’Angleterre dans son viseur. Des rumeurs qui datent d’un petit moment déjà, mais qui sont donc à prendre très au sérieux. Forcément, Manchester City souhaite qu’il reste, mais la direction se prépare déjà à un départ, au cas où. Elle lui a d’ailleurs mis un petit coup de pression.

La suite après cette publicité

Les dirigeants ont ainsi demandé à Guardiola de leur donner une réponse sur son avenir avant les fêtes de fin d’année. L’état-major cityzen souhaite effectivement avoir le temps de préparer la suite en cas de départ, et veut prendre son temps pour trouver le profil idéal qui remplacerait Guardiola après 9 saisons sur le banc de touche de l’Etihad Stadium. On devrait donc être fixé dans les prochains mois…