Coupe d’Asie 2023 : le Qatar sacré après avoir dominé la Jordanie

Ce samedi, la Coupe d’Asie se concluait avec une finale alléchante. D’un côté, le pays hôte et tenant du titre, le Qatar, voulait faire la passe de deux. D’autant plus qu’il y a un an, les Qataris avaient déçu lors de leur Coupe du monde à domicile. Face à eux se présentait la surprise jordanienne qui avait notamment fait tomber l’Irak et la Corée du Sud. Une confrontation équilibrée et qui a finalement vite tourné à l’avantage des locaux.

Après un penalty obtenu, la star de l’équipe Akram Afif s’est chargée de débloquer la situation (1-0, 22e). Mais la Jordanie a tenté de revenir et a poussé fort pour inverser la tendance. Suite à un centre d’Ehsan Haddad issu de l’aile droite, c’est Yazan Al Naimat qui allait égaliser d’un sublime enchaînement (1-1, 67e) mais l’espoir était de courte durée puisque le Qatar obtenait un second penalty transformé par Akram Afif (2-1, 73e). Tenant cet avantage jusqu’au bout et marquant même un troisième penalty via Akram Afif (3-1, 90e +5), le Qatar s’impose 3-1 et remporte la deuxième Coupe d’Asie de son histoire.