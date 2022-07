Nice : Lucien Favre veut faire une razzia à Gladbach

La suite après cette publicité

Lucien Favre est de retour à l'OGC Nice depuis quelques jours. Après un premier passage réussi entre 2016 et 2018, le technicien suisse a repris du service depuis cette semaine. C'est lui qui a accueilli les joueurs lors de la reprise, prenant la succession de Christophe Galtier, pour le plus grand plaisir du vestiaire. Favre prend ses marques et donne ses idées pour renforcer les Aiglons.

Pour commencer, il faudra un nouveau gardien. L'option d'achat de Marcin Bulka a été levée mais Walter Benitez est parti libre. «Il faut que l'on prenne un gardien de but, c'est clair, même si Marcin Bulka m'a donné de bonnes impressions», assurait lors de sa conférence de presse de présentation le nouvel entraîneur. David Ospina ne fera pas son retour, comme nous l'indiquions ce matin, lui qui vient de terminer son contrat du côté de Naples.

Favre vise trois joueurs de Gladbach

Le nom de Yann Sommer (33 ans) en revanche se confirme doucement. Déjà sortie hier dans les colonnes de L'Équipe, cette piste prend de l'ampleur d'après les informations publiées ce matin par Sport Bild. Le gardien suisse présente plusieurs avantages. Il est en fin de contrat dans un an, la porte lui sera plus facilement ouverte par son club. Il a déjà travaillé avec Lucien Favre à Gladbach lors de la saison 2014/2015 et est expérimenté, en plus d'être toujours un portier de haut niveau.

Le bourreau des Bleus en 8e de finale du dernier Euro n'est pas le seul joueur visé appartenant au Borussia Mönchengladbach. Toujours d'après Bild, Favre aimerait que le Gym fasse revenir Alassane Plea. L'attaquant a connu une 4e saison plus compliquée en Allemagne et se retrouve à un an de la fin de son contrat également. En deux saisons sous les ordres de Favre, le Français avait inscrit 35 buts toutes compétitions confondues. Enfin, le nom de Marcus Thuram est évoqué, lui qui est invité au départ, avec une fin de contrat en 2023. Il faudra néanmoins mettre le prix mais l'international retrouverait à Nice son frère, Khéphren Thuram.