OL : Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ne veulent pas partir

Revenus tous les deux dans leur club de cœur la saison dernière, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette sont dans une situation d’échec. Pour le premier, les blessures et les prestations en demi-teinte l’ont empêché de vraiment performer pour réussir son come-back. Pour l’autre, c’est d’autant plus compliqué car il est encore sorti à la mi-temps de la défaite contre le LOSC, dimanche (0-2). Ce matin, on apprenait même que la direction lyonnaise envisageait sérieusement de se séparer de ses deux cadres. (5,4 M€/an pour Lacazette, sous contrat jusqu’en 2025 et 4,8 M€/an pour Tolisso, sous contrat jusqu’en 2027).

Mais Le Progrès ajoute également que Lacazette et Tolisso ne veulent pas quitter l’OL en cours de saison, alors que l’équipe va très mal et reste proche d’une relégation après 13 journées disputées. Ce serait pourtant l’idée de la direction du club de les céder cet hiver, notamment en raison du versement de la deuxième partie de leur prime à la signature, étalée sur la durée de leur présence à Lyon. Le quotidien rhodanien explique d’ailleurs que, dans l’intérêt de l’OL, les deux joueurs ne sont pas allés au clash. Encore un conflit interne à gérer.