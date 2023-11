L’OL veut se séparer d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso dès cet hiver !

L’Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas croyaient au conte de fées pour redresser la barre. Huitième du classement de Ligue 1 à l’issue de la saison 2021/2022, le club rhodanien avait rapatrié Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, deux de ses meilleurs talents issus du centre de formation. Deux recrues de choix censées aider les Gones à retrouver, non pas forcément le sommet de la Ligue 1, mais au moins la coupe d’Europe.

Malheureusement pour toutes les parties concernées, le conte de fées est en train de devenir un cauchemar. Le Progrès assure même ce matin que la direction lyonnaise envisage sérieusement de se séparer de ses deux cadres. La raison est toute simple : l’OL ne veut plus de deux joueurs au rendement discutable payés une fortune, à savoir 5,4 M€/an (Lacazette, sous contrat jusqu’en 2025) et 4,8 M€/an (Tolisso, sous contrat jusqu’en 2027). Sans compter sur leur énorme prime à la signature. En clair : si des équipes se manifestent pour les recruter, la porte est grande ouverte.

Deux historiques à la dérive

En revanche, pour ce qui est de la belle histoire voulue par JMA, le coup est rude. Pour son retour à Lyon, le général Lacazette avait pourtant signé une formidable saison 2022/2023 ponctuée par 27 buts en 35 matches de championnat. L’attaquant a porté son équipe, mais l’OL n’a pas pu faire mieux qu’une septième place. Aujourd’hui, l’ancien Gunner (3 buts en 9 matches) est malmené par un Fabio Grosso qui l’a installé sur le banc de touche au coup d’envoi du match à Rennes (1-0), avant de le sortir dès la mi-temps hier soir face à Lille (0-2). « Je n’espère pas (que Lacazette lâchera). Je vois le match, j’essaie de faire des choses pour améliorer ce qu’on a fait. Il a de grandes qualités, il l’a démontré durant toute sa carrière. À la mi-temps, j’ai choisi de mettre d’autres joueurs, qui sont bien rentrés », déclarait l’Italien au micro de Prime Vidéo pour expliquer son choix.

Concernant Tolisso, le constat est moins nuancé. Depuis son retour du Bayern Munich, le champion du monde 2018 ne s’est jamais montré à la hauteur. Trop souvent handicapé par des blessures (77 jours d’indisponibilité depuis 2022, absent du match à Lille), le milieu a rarement été satisfaisant sur le terrain. Et en coulisses, il n’est pas le leader qu’on attendait. Il avait d’ailleurs été sérieusement remis en question dès le début de la saison. Des reproches qu’il avait mal acceptés, au point de faire la chasse aux journalistes critiques. Le message est désormais passé, avis aux amateurs.