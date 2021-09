OL - Strasbourg : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après avoir plutôt mal commencé sa saison, l'Olympique Lyonnais a enfin gagné avant la trêve, sur la pelouse de Nantes (0-1). Devant leur public, face à Strasbourg, les hommes de Peter Bosz tenteront donc de lancer une belle série, face à des Alsaciens qui affichent aussi un bilan comptable inquiétant, et qui ont également remporté leur premier succès avant l'interruption du championnat.

Pour ce match, le coach néerlandais devrait sortir un onze avec un quatuor Emerson-Denayer-Diomandé-Gusto pour protéger Lopes. Au milieu, on retrouvera Guimaraes, Mendes et Aouar, avec Toko-Ekambi, Shaqiri et Moussa Dembélé devant. En face, on retrouvera Sels, épaulé par Djiku, Perrin et Le Marchand, avec Caci et Guilbert sur les flancs. Aholou, Thomasson et Bellegarde animeront le milieu, avec Diallo et Gameiro devant.

