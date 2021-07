Mercato : Liverpool passe à l'attaque

Une saison à oublier. Entre de nombreuses blessures et des résultats décevants, Liverpool a vécu un exercice 2020-21 particulièrement compliqué. Mais les pensionnaires d'Anfield, qui ont assuré l'essentiel en terminant troisièmes et en se qualifiant pour la prochaine Champions League, veulent vite revenir sur le devant de la scène. En plus de mener un dégraissage d'envergure, qui pourrait rapporter jusqu'à 90 M€ grâce à la vente de huit joueurs, les Reds veulent apporter du sang neuf.

Ainsi, la priorité était de recruter un défenseur central, alors que le club a connu de gros soucis à ce poste l'an dernier. Un dossier déjà bouclé depuis des semaines puisqu'ils ont mis la main sur Ibrahima Konaté pour 36 M€. Le club de la Mersey s'active à présent afin de trouver le successeur de Georginio Wijnaldum, parti libre au PSG. Un objectif de la plus haute importance pour les Anglais qui multiplient les pistes ces dernières semaines.

Objectif n°1 : trouver le successeur de Wijnaldum

Ils chassent notamment en Angleterre où plusieurs éléments sont suivis de près. Il y a tout d'abord Youri Tielemans (24 ans). Plutôt bon avec Leicester, le Belge sous contrat jusqu'en 2024 n'a pas vraiment été à la hauteur durant l'Euro. Autre profil apprécié : celui d'Yves Bissouma (24 ans). Le nom du milieu de Brighton est cité avec insistance ces derniers temps. Il faudrait débourser environ 30 M€ pour le recruter. Liverpool s'intéresse aussi à des joueurs qui évoluent ailleurs en Europe.

Du côté de l'Allemagne, où Jürgen Klopp aime recruter, Florian Neuhaus (24 ans) a tapé dans l'oeil. Sport 1 expliquait récemment que les Reds discutaient avec le Borussia Mönchengladbach au sujet du milieu allemand sous contrat jusqu'en 2024. Il faudrait néanmoins mettre entre 30 et 40 M€ sur la table. En Espagne, Saul Niguez (26 ans) intéresse beaucoup le LFC d'après le Daily Mail. Mais il faudra convaincre des Colchoneros qui ont blindé le joueur jusqu'en 2026.

Un renfort offensif espéré

Au Portugal, les Anglais apprécient Otavio (26 ans, FC Porto). Mais pas que. Auteur d'un bon Euro avec la sélection nationale, Renato Sanches (23 ans) sort aussi d'une belle année avec le LOSC. De quoi attiser les convoitises, notamment de Liverpool selon The Sun. Récemment, Olivier Létang, le président lillois, confiait à son sujet : «je ne sais pas si Renato restera avec nous ou pas. On verra. Mais, en tant que top top joueur, c'est logique que quelques grands clubs montrent leur intérêt pour lui». Il avait aussi indiqué que la porte s'ouvrirait pour le footballeur sous contrat jusqu'en 2024 en cas de bonne offre.

Cet été, l'écurie britannique compte également apporter du sang neuf dans son secteur offensif. Sport 1 assure que Liverpool discute pour Kingsley Coman (25 ans), sous contrat jusqu'en 2023 au Bayern Munich. Il faudrait débourser 50 M€ pour l'ailier français. Il en faudrait 10 de moins pour s'offrir le joueur du PSV Donyell Malen (22 ans). Jérémy Doku (19 ans) est aussi suivi, mais semble bien à Rennes. Qu'on se le dise, le LFC a faim sur ce mercato !