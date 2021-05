Liverpool pourrait mettre 8 joueurs à la porte cet été

La suite après cette publicité

La saison n'a pas été vraiment brillante du côté d'Anfield. Même s'il y a eu cette qualification pour la Ligue des Champions obtenue presque à l'arrachée, les Liverpuldiens ont fait plutôt pâle figure tout au long de la saison en Premier League. En Ligue des Champions, ils sont également tombés sans peine ni gloire face à un Real Madrid lui même assez moyen.

S'il est vrai qu'il y a eu des circonstances atténuantes, comme les nombreux pépins physiques dans le secteur défensif par exemple, la direction du club compte renforcer considérablement l'équipe, et avant tout, vendra jusqu'à huit joueurs pour tenter d'obtenir un montant s'approchant des 90 millions d'euros, en plus du départ libre de Wijnaldum. C'est ce qu'avance le Liverpool Echo ce samedi.

Des bonnes affaires

Il y a ainsi Marko Grujic, qui sort d'une bonne saison en prêt à Porto, et qui a une bonne cote sur le marché. De même pour le Suisse Xherdan Shaqiri et le Belge Divock Origi, joueurs plutôt utiles en sortie de banc. Tous trois pourraient rapporter environ 17 millions d'euros chacun selon le média anglais. Viennent ensuite Harry Wilson, l'ailier Gallois, ainsi que Takumi Minamino, qui n'a pas réussi à se faire une place depuis son arrivée en provenance de Salzbourg.

L'attaquant formé au club Taiwo Awoniyi a une bonne cote en Angleterre et pourrait rapporter presque dix millions d'euros, alors que Loris Karius et Ben Woodburn pourraient eux aussi rapporter quelques deniers. De quoi remplir les caisses pour réaliser une ou deux recrues qui permettraient aux Reds de recôtoyer les sommets de l'Angleterre et de l'Europe dès l'an prochain.