Nice - OL : les compositions officielles

Ce dimanche, la 25e journée de Ligue 1 se poursuit avec notamment un duel entre l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Aiglons s’organisent dans un 3-4-3 avec Marcin Bulka qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Moïse Bombïto, Youssouf Ndayishimiye et Dante Bonfim. Hichem Boudaoui et Baptiste Santamaria se retrouvent dans l’entrejeu avec Jonathan Clauss et Melvin Bard qui officient comme pistons. En pointe, Evann Guessand est épaulé par Gaëtan Laborde et Mohamed-Ali Cho.

De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Perri dans les cages derrière Saël Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Nemanja Matic et Tanner Tessmann avec Corentin Tolisso un cran plus haut. Devant, Alexandre Lacazette est accompagné dans les couloirs par Thiago Almada préféré à Rayan Cherki ainsi que Malick Fofana.

Les compositions

OGC Nice : Bulka - Bombïto, Ndayishimiye, Dante - Clauss, Boudaoui, Santamaria, Bard - Laborde, Guessand, Cho

Olympique Lyonnais : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tessmann - Almada, Tolisso, Fofana - Lacazette