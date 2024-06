Euro 2024 : les Roumains scandent le nom de Vladimir Poutine contre l’Ukraine

Sacrée surprise ce lundi dans cet Euro 2024, la large victoire de la Roumanie contre l’Ukraine (3-0) a déjoué la plupart des pronostics. Les Tricolori débutent de la meilleure des manières cette compétition avec une victoire probante. Les supporters roumains ont salué ce résultat en tribunes, mais sont sûrement allés trop loin.

La suite après cette publicité

En effet, certains d’entre eux ont scandé le nom de Vladimir Poutine, le président russe. Une célébration assez osée alors que l’Ukraine est en pleine guerre avec la Russie depuis 2014 dans le Donbass et de manière encore plus forte depuis février 2022 et l’invasion russe.