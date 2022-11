CdM 2022, Argentine : Lionel Scaloni évoque le cas Paulo Dybala

Mais que ce passe-t-il avec Paulo Dybala ? Sélectionné pour aller au Qatar et y disputer la Coupe du monde 2022, l'attaquant de l'AS Roma n'a pas joué la moindre minute avec l'Albiceleste contre l'Arabie Saoudite (1-2) et face au Mexique (2-0). Présent en conférence de presse, Lionel Scaloni a donné des nouvelles de son joueur et assure qu'il est apte pour le dernier match contre la Pologne, mercredi (20h00).

«C'est une décision technique. Paulo est bien, du point de vue que l'Argentine a gagné. Je suis sûr qu'il veut jouer comme tous ses coéquipiers. Maintenant qu'on a décidé ça, on verra le prochain match», a expliqué le sélectionneur argentin. Le doute est toujours présent avant la rencontre décisive contre les Polonais.