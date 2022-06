Le FC Barcelone tente de faire revenir Luis Suarez !

La suite après cette publicité

Faire du neuf avec du vieux ? On le sait, le FC Barcelone est un peu en difficulté sur ce mercato, la faute à des soucis financiers majeurs et ce fair-play financier de la Liga qui ne laisse que très peu de marge de manoeuvre aux décideurs catalans pour recruter. Même si les différentes ventes d'actifs conclues ces derniers jours vont permettre au club de recruter plus facilement, ça reste compliqué.

Surtout que les principaux objectifs des Barcelonais sont retenus par leur club. C'est le cas de Robert Lewandowski par exemple, et malgré l'arrivée de Sadio Mané, la direction bavaroise ne va pas libérer le buteur polonais. De même pour Raphinha, avec une équipe de Leeds qui se montre très gourmande. Et selon Sport, le FC Barcelone s'est penché sur un ancien bien connu de la maison.

Un plan B

Il s'agit de... Luis Suarez. Inutile de présenter l'Uruguayen ni de revenir sur tout ce qu'il a pu faire du côté du Camp Nou, tant c'est encore dans la mémoire de tous les observateurs et fans de foot. Selon le journal, le club catalan est récemment venu aux nouvelles pour le joueur uruguayen, afin de prendre la température concernant un possible retour, lui dont le contrat avec l'Atlético expire dans une semaine.

Seulement, les Catalans lui ont demandé d'attendre un peu et de voir ce qui allait se passer avec Lewandowski, et qu'en cas d'échec dans l'opération Lewy, ils reviendraient toquer à sa porte en août. Mais le buteur de 35 ans n'a pas forcément envie d'attendre et veut trancher pour son avenir rapidement, d'autant plus qu'il possède plein d'offres sur la table, comme celles de Villarreal, Séville ou River Plate.