Les matchs de Premier League reportés !

Le décès de la Reine Elizabeth II continue d'émouvoir le monde. Les hommages pleuvent pendant que l'Angleterre prépare les funérailles de sa souveraine. Le gouvernement britannique a déjà annoncé ce matin que le Royaume-Uni entrait en période de deuil national jusqu'à la cérémonie. Quelques entités du pays devraient tourner au ralenti, comme les rencontres de sport professionnel.

Après discussions, la Premier League a même décidé de reporter les matchs prévus ce week-end. « Après une réunion, les clubs de Premier League rendent hommage à Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Pour honorer sa vie extraordinaire et sa contribution à la nation, en guise de respect, les matches de Premier League prévus ce week-end sont reportés, en incluant le match prévu lundi soir », explique le communiqué officiel.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed. — Premier League (@premierleague) September 9, 2022

Un calendrier déjà très serré

Cette décision a été prise de concert avec le ministère britannique de la Culture, des Médias et des Sports. Hier soir déjà quelques reports avaient été anticipés comme le match entre Norwich et Burnley en Championship prévu ce vendredi. Manchester United a lui bien joué hier soir en Europa League lors de la réception de la Real Sociedad mais il s'agissait d'un match européen et le report était compliqué à organiser, l'annonce du décès étant survenue deux heures avec le coup d'envoi.

Cette 7e journée de Premier League sera donc remise à plus tard. Pour lui trouver un nouveau créneau, cela s'annonce compliqué. Il y a même de quoi se tirer les cheveux car entre les deux coupes nationales, les coupes d'Europe et surtout la Coupe du monde qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre, le calendrier est déjà extrêmement serré. Il y a pourtant quelques affiches entre Liverpool-Wolverhampton, Arsenal-Everton et surtout Manchester City-Tottenham.