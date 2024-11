PSG : Luis Campos force la main à Luis Enrique dans le dossier Gyökeres !

Et si on était face au nouveau gros feuilleton du mercato parisien ? Plus tôt dans la journée, nos confrères du Parisien expliquaient que l’été dernier, le Paris Saint-Germain s’était intéressé à Viktor Gyökeres, qu’on ne présente plus. La direction parisienne était prête à passer à l’action, avant de se raviser, et ce parce que Luis Enrique avait mis son veto à l’arrivée du buteur suédois.

L’entraîneur espagnol estimait que la position de numéro 9 était bien couverte avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, en plus d’autres alternatives comme Marco Asensio et Kang-In Lee. Mais comme l’indique L’Equipe, la possibilité de voir le serial buteur du Sporting au PSG dans les mois à venir existe toujours. Le média explique que le PSG fait toujours partie des clubs intéressés par ses services.

Luis Campos vs Luis Enrique

Mieux, Luis Campos a déjà organisé des rendez-vous avec la direction du club lisboète, tout comme il parle régulièrement avec les agents du joueur. Pour lui, l’effectif parisien a bel et bien besoin d’un numéro 9. L’attaquant lui n’a pas encore fait de choix et veut être patient, alors qu’il a une clause libératoire de 100 millions d’euros, rendant un départ pour Paris en hiver très compliqué.

Clairement, Luis Campos force dans ce dossier puisque Luis Enrique campe toujours sur ses positions. Malgré les mauvais résultats, il reste persuadé que son équipe n’a pas besoin d’un attaquant, et encore moins à un prix XXL. Reste désormais à savoir qui aura gain de cause ; Nasser al-Khelaïfi fera-t-il confiance aux recommandations du Portugais ou respectera-t-il la volonté de l’Espagnol ? On le saura bientôt…