Lens : c’est bouclé pour Massadio Haidara à Brest

Arrivé en 2018 en provenance de Newcastle, Massadio Haidara a tout connu au RC Lens, de la Ligue 2, au sommet de la Ligue 1 en passant par la Ligue des Champions. Bloqué cet hiver par le club artésien alors qu’il souhaitait s’engager avec le FC Nantes, le défenseur international malien de 31 ans va s’engager avec Brest. Tout est d’ailleurs déjà bouclé entre Lens et le club breton.

Haidara va rejoindre la Bretagne sans indemnité de transfert. Un transfert libre obtenu pour services rendus. Néanmoins, avant de rallier le Finistère, Massadio Haidara (31 ans) va disputer un ultime match avec les Sang et Or face au Panathinaikos en barrage de conférence League prévu ce jeudi. Selon nos informations, le n°21 lensois est d’ores et déjà attendu vendredi à Brest pour passer la traditionnelle visite médicale et s’engagera pour une durée de 10 mois avec le SB29.