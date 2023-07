Besiktas : Romain Saïss, les raisons de son envie de départ

Romain Saïss est un défenseur convoité cet été. Du haut de ses 33 ans, l’expérimenté central qui évolue du côté de Besiktas est sur le départ. Du moins, c’est ce qu’il souhaite. Après avoir réalisé une Coupe du Monde 2022 exceptionnelle avec le Maroc et cette demi-finale, l’ancien défenseur de Wolverhampton a tapé dans l’oeil de plusieurs écuries notamment en Premier League comme nous vous le révélions. S’il était resté en janvier dernier malgré des envies d’ailleurs, cet été, Saïss souhaite définitivement quitter la Turquie alors que des clubs français le suivent.

Selon nos informations, plusieurs raisons poussent l’international marocain a demander un départ. Le premier et le plus important : la famille du joueur ne se sent pas à l’aise en Turquie et le joueur souhaite donc quitter le pays. L’entourage du joueur a eu beaucoup de mal à s’adapter à cette nouvelle vie. En plus de l’aspect familial qui a donc impacté le joueur, certaines décisions sportives sont venues gâcher l’aventure turque de Romain Saiss. Selon nos indiscrétions, le nouveau coach de Besiktas avait notamment reproché au Marocain d’avoir forcé pour jouer blessé lors du Mondial face à la France. Une remarque qui a surpris le joueur. Mais ce n’est pas tout.

Romain Saïss ne veut plus jouer avec Besiktas

Alors qu’il avait demandé à partir en janvier direction la Premier League comme nous vous le révélions en exclusivité, le coach avait tout de même insisté pour le conserver jusqu’à la fin de saison et ne pas s’affaiblir. Une demande acceptée par le joueur qui devait ainsi disposer d’un bon de sortie cet été. Mais là encore, Senol Günes a décidé de recruter un défenseur central dans les dernières heures du mercato ce qui a poussé Saiss sur le banc en deuxième partie de saison. Malgré cette situation, le Marocain avait tout de même pu assurer sur certains gros chocs notamment face à Galatasaray où, en étant pourtant blessé, il avait livré un gros match avec un but notamment. Mais cette situation a accentué ses envies d’ailleurs d’autant plus que le club lui avait promis de faciliter son départ en cas d’offres.

Des offres, l’ancien défenseur de Wolverhampton en a justement eu plusieurs sur ce mercato notamment en Angleterre, priorité du joueur. Selon nos indiscrétions, Besiktas est dur en négociations et réclame des sommes assez importantes pour un joueur de 33 ans. Le club turc exige 4 millions d’euros ce qui ne facilite évidemment pas les discussions avec les clubs intéressés qui ne veulent pas miser autant. Et cela bloque donc un éventuel départ du joueur qui ne souhaite plus rester en SuperLig.