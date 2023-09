Monaco-OM : Krépin Diatta fier de la réaction monégasque

Après la belle victoire de l’AS Monaco à domicile contre l’OM (3-2), lors de la 7ème journée de Ligue 1, l’attaquant Krépin Diatta est revenu sur le scénario fou de la rencontre : «On a eu cette envie de revenir, on a eu cette envie de continuer à pousser parce que l’on savait que c’était une belle équipe en face. Mais aussi c’est une équipe qui est un peu en difficulté comme on savait. Il fallait pas lâcher car nous aussi on va jouer nos coups à fond et cela nous a réussi on est content, c’est positif», a affirmé le joueur sénégalais au micro de Canal+ après la victoire de son équipe.

Si la défense reste encore à désirer, la méthode offensive de Adi Hütter se fait néanmoins déjà ressentir. Pour le plus grand bonheur du Sénégalais : «Le coach veut prôner un jeu offensif, un jeu qui va vers l’avant. Je pense que c’est cohérent car on arrive toujours à marquer. Cela prouve qu’on a un jeu offensif. Maintenant si on marque, on doit être plus costaud pour éviter de prendre des buts. On a pris deux buts on doit faire mieux», a ensuite conclu Diatta.