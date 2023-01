Rolland Courbis veut virer 3 joueurs de l’OL

La suite après cette publicité

Au micro de RMC, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille et du Montpellier HSC Rolland Courbis, aujourd’hui consultant radio, a fait le constat de l’effectif de l’Olympique Lyonnais, dans le mal sportivement cette saison et contraint à se montrer actif dans ce mercato pour espérer remonter la pente sous les ordres de Laurent Blanc. Et selon lui, trois joueurs devraient déjà se trouver une porte de sortie : Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi.

« Toko-Ekambi est un joueur moyen mais certainement pas un joueur fait pour Lyon. Quand il a été sifflé et qu’il a commencé à mettre le doigt devant la bouche après ses buts pour répondre aux supporters, j’ai quand même l’impression qu’il a sérieusement cherché les emmerdes. Dembélé, qui a du mal à faire un plat du pied correct, va partir à la fin de la saison et personne ne le regrettera à l’OL je pense. Aouar qui avait l’avantage de sortir du centre de formation lyonnais mais on attend encore sa progression et arrivé à un certain moment, où n’attend plus et maintenant on attend quelqu’un d’autre à sa place. »

