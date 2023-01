OL : John Textor veut être actif sur le mercato

La suite après cette publicité

Soir de première pour John Textor ce samedi face à Strasbourg (21h). Le nouveau propriétaire de l’OL va assister au premier match des Lyonnais au Groupama Stadium. Arrivé jeudi à Lyon, l’homme d’affaires de 57 ans a rencontré plusieurs personnalités importantes des Gones (dont Laurent Blanc et Jean-Michel Aulas). Ce vendredi, après l’entraînement, Textor s’est exprimé devant plusieurs médias et a confirmé l’importance de consolider l’effectif dans les prochaines semaines.

« C’est intéressant d’avoir ces discussions sur ce que souhaite Laurent Blanc et ce qu’il espère obtenir. Je ne suis pas là pour prendre des décisions dès le premier jour, mais on veut renforcer l’équipe, on veut de l’expérience. » À ce jour, seul Dejan Lovren a pour l’instant rejoint l’OL lors de ce mercato.

