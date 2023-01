OL : John Textor est à Lyon

Nouveau propriétaire de l’OL depuis le 19 décembre dernier, John Textor s’était fait attendre. L’hommes d’affaires, PDG du groupe Eagle Football et désormais actionnaire majoritaire de l’OL Groupe, est actuellement à Lyon pour quelques jours comme l’a révélé le site Olympique et Lyonnais. Il devrait rencontrer le staff, les joueurs et visiter l’académie durant son passage dans la cité des Gones.

L’homme d’affaires devrait également profiter de son séjour pour assister à la rencontre au Groupama Stadium entre l’OL et Strasbourg samedi soir (21h00), en compagnie de Jean-Michel Aulas. Le moment idéal pour les Lyonnais de renouer avec la victoire à domicile en championnat, eux qui n’ont plus gagné depuis le 30 octobre dernier, face à Lille (1-0).

