Liverpool : la prolongation de James Milner n’a toujours pas avancé

À 37 ans, James Milner commence à tirer sur la corde. S’il reste un élément central dans le vestiaire des Reds, son impact sur le pré est bien moins important que par le passé. Et alors que son contrat se termine en juin prochain, la direction de Liverpool n’a pas fait son choix encore sur une possible prolongation ou non du milieu de terrain.

Selon The Athletic, à ce stade, les dirigeants des Scousers n’ont toujours pas entamé de négociations pour un nouveau contrat de l’international anglais. Jürgen Klopp, de son côté, serait favorable au renouvellement d’un an de Milner. L’expérience, le leadership et la polyvalence du vice-capitaine, sont essentiels pour le coach allemand. Concernant le joueur, ce dernier souhaiterait poursuivre son aventure avec le club anglais. La balle est donc dans le camp de la direction.

